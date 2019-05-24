شكرا لقرائتكم خبر عن المفرج لـ«الخليج 365»: أرهقت وانشغلت وجاء الوقت لأستريح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

كشف مدير الكرة بنادي الهلال فهد المفرج لـ«الخليج 365» أن استقالته من منصبه نهائية وبشكل رسمي ولا مجال للتراجع، مبينا أنها ليست لأسباب معينة، لكنه فضل فتح المجال لغيره وأخذ قسط من الراحة بعد مشوار طويل مع الكرة مرافقا للفريق في تنقلاته ومشواره المرهق.

وأضاف: «أي إنسان يعمل بشكل دائم ومستمر يحتاج إلى راحة، وأنا أخترت أن أتفرغ لأسرتي وأرتاح من إرهاق وانشغال دام لسنوات عملت فيها محبا للكيان الذي قدمني للناس، والذي أدين له بالكثير مما وصلت إليه بعد الله تعالى».

وعن أفضل الإدارات الهلالية التي عمل معها، قال: «جميع الإدارات التي عملت معها كانت مميزة ومدركة للعمل الإداري بشكل احترافي، لهذا كنت مرتاحا للعمل معها».

وعن سر البطولات الـ8 التي حققها مع الهلال وهو بمنصب الإداري، بيّن: «كل ذلك يعود إلى توفيق الله ثم العمل التكاملي في الإدارات الهلالية التي عملت معها، وسيواصل الهلال جلب البطولات». ووجه المفرج رسالة إلى رؤساء الهلال الذين عمل معهم، قال فيها: «شكرا من القلب، شكرا لثقتكم بي، بصراحة لم أجد منكم إلا الخير، حاولت أن أقدم كل ما أملك لخدمة الكيان، والكمال لله». واختتم حديثه بقوله: «يا جمهور الزعيم، طيلة عملي كنت أبحث عن إسعادكم بتحقيق البطولات والإنجازات، وبعضها تحقق وهذا المطلوب والبعض لم يتحقق لأنها لم تكتب للهلال.