شكرا لقرائتكم خبر عن 49 «نوخذة» يرسمون خريطة سفينة الاتفاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

يعقد أعضاء شرف نادي الاتفاق مساء اليوم اجتماعا شرفيا في مقر النادي لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالبيت الاتفاقي، والتشاور حول الإدارة القادمة بعد انتهاء فترة الإدارة الحالية برئاسة خالد الدبل.

ووجه رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي الاتفاق عبدالرحمن الراشد الدعوة إلى 49 شخصية اتفاقية من أعضاء شرف النادي لحضور الاجتماع لمناقشة أوضاع الكيان بعد انتهاء منافسات الموسم الرياضي.

وأشار عبدالرحمن الراشد بأن هذا الاجتماع الشرفي يمثل أهمية كبيرة لرسم خريطة الطريق للمرحلة القادمة، موضحا بأن الاجتماع يأتي في إطار حرص هيئة أعضاء الشرف على التواصل الدائم مع مجلس الإدارة، وأن المرحلة القادمة تتطلب العمل على تعزيز العلاقة بين هيئة أعضاء الشرف والنادي، بما يحقق المصلحة العليا للكيان الاتفاقي. وطالب عدد من الاتفاقيين بدخول أسماء جديدة لتولي زمام أمور «النواخذة»، بدلا من تزكية مجلس الإدارة الحالي برئاسة خالد الدبل، الذي أعلن في وقت سابق عدم نيته الترشح لرئاسة النادي، لكن الواضح أن رئيس هيئة أعضاء الشرف عبدالرحمن الراشد ونائبه عبدالرحمن البنعلي يسعيان لتزكية الإدارة من جديد لـ4 سنوات قادمة، وهو ما رفضه عدد كبير من الاتفاقيين الذين يرغبون بسياسة التغيير، خصوصا أن إدارة الدبل لم تقدم ما يشفع لها للبقاء على قمة هرم الرئاسة.