شكرا لقرائتكم خبر عن كأس النجوم بين جمعية الرياضيين والجزيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تختتم مساء اليوم (الجمعة) منافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد الرمضانية الـ3 لسداسيات كرة القدم، التي تحمل شعار «كلنا سلمان.. كلنا محمد»، بلقاء نهائي يجمع فريقي جمعية رعاية الرياضيين والجزيرة تكافل، وذلك على الملعب المزروع في منزل الأمير سعد بن عبدالعزيز (رحمه الله)، بحي الروضة بجدة خلف مركز التحلية التجاري.

طرفا النهائي تأهلا للختام عقب تجاوزهما بنجاح دور نصف النهائي للبطولة، بفوز جمعية رعاية الرياضيين على سمو المجيدية بنتيجة 5-2، وانتصار الجزيرة تكافل على السعد بنتيجة 6-4، في مباراتين شهدتا حضور مجموعة كبيرة من الشخصيات الرياضية والفنانين والشعراء ونجوم كرة القدم الحاليين والقدامى، ورجال الصحافة والإعلام والسوشيال ميديا، وجماهير غفيرة، في مقدمتهم رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي، ونجوم نادي الاتحاد والمنتخب القدامى محمد سويد وأحمد خريش ومحمد دغريري، ومهاجم نادي الاتحاد حاليا ناصر الشمراني ونجم نادي الهلال الدولي هتان باهبري، ولاعب نادي الباطن فهد الجهني.

ويضم فريق جمعية الرياضيين كوكبة من نجوم الكرة السعودية القدامى والحاليين مثل: مرزوق العتيبي وصالح الصقري ومناف أبو شقير ومحمد أمين وحمد المنتشري وباسم الشريف ووليد محبوب وجمهور الشمراني وعلي التركي وعنبر يوسف عنبر، وكذلك النجم البرازيلي المخضرم الهداف إبراهيم سيرجيو. ويشرف عليه فنيا النجمان إبراهيم سويد وسامي شاص. في حين يبرز من فريق تكافل الجزيرة نجم نادي الاتحاد المعار لنادي الفتح عمار النجار، متصدر قائمة هدافي البطولة بـ11 هدفا، ويقوده المدرب الشاب راكان الشريف.

وبعد صافرة نهاية المباراة الختامية سيقوم رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عضو شرف نادي الهلال الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز بتتويج الفريق الحاصل على المركز الأول بكأس البطولة والكؤوس الذهبية التذكارية ومبلغ مالي، وتسليم الفريق الوصيف الكؤوس التذكارية الفضية ومبلغ مالي، فيما سيتم تكريم أفضل لاعب في البطولة وأفضل حارس وهداف البطولة بجوائز عينية ومبالغ مالية، وتكريم المساهمين في إنجاح البطولة من وسائل إعلام وجهات وأفراد، وذلك بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة عبدالرزاق البلوشي ورئيس اللجنة الفنية نبيل إدريس أبوناصر.