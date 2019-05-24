شكرا لقرائتكم خبر عن إعلاميو جدة يكسبون النجوم القدامى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كسب فريق الإعلاميين الرياضيين كأس التحدي الخاص «شهداء الواجب وجنودنا البواسل»، ضمن الفعاليات المصاحبة لدورة عيون جدة الرمضانية الـ3 المنظمة بالشعار نفسه «شهداء الواجب وجنودنا البواسل». فريق الإعلاميين فاز على النجوم القدامى 4-1، في لقاء مثير قلب فيه مدرب الإعلاميين محمد المرحبي النتيجة بتغييراته في الشوط الثاني. وقدم الحارس سلطان الغشيان مستوى لافتا ساهم في فوز فريقه مع بقية نجوم الفريق الذين برعوا كثيرا أمام نجوم لهم حضورهم مع ناديي الاتحاد والأهلي.

شارك فريق اللاعبين القدامى عددا من نجوم الكرة القدامى، منهم خالد قهوجي ومنصور وعلي حسين ومحمد دغريري ونصار الظاهري وأحمد القرني.

بينما مثل الإعلاميين: سلطان الغشيان، نجيب جداوي، سامي الحريري، عبدالعزيز القرني، عبدالعزيز الزهراني، أحمد جابر عبدالله الزهراني، خالد العليان، ياسر النهدي، عبدالعزي النهدي.

وفي نهاية المباراة، توج المهندس أنس الصيرفي رئيس فريق الإعلاميين عبدالله سلمان وأفراد الفريق بالكأس والدروع الخاصة بالمناسبة التي حضرها عدد كبير من الإعلاميين الرياضيين.