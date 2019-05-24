شكرا لقرائتكم مدحت عبد الهادى: في ناس مش عايزة الزمالك يفوز بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مدحت عبد الهادى نجم الزمالك الأسبق إن هناك بعض الأشخاص لايرغبون فى تتويج الفريق الأبيض بالكونفدرالية. تعجب عبد الهادى خلال حلوله ضيفا على قناة المحور فى برنامج الزمالك اليوم من تجاهل الإعلام لدعم الزمالك فى مباراته المصيرية أمام نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية موضحا أن هذا شئ يحزن. ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب.

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