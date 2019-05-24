مدفع الامساك.. رقم مميز لـ غانا فى أمم افريقيا...

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جدة - عمرو شويل فى عام 1978 نال المنتخب الغينى شرف أول منتخب يحتفظ بكأس الأمم الأفريقية، بعدما فاز المنتخب الغينى بالبطولة ثلاث مرات فى أعوام (1963، 1965 و1978)، وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

كان أجيرى اختار قائمة ضمت 25 لاعبا للانضمام إلى معسكر المنتخب فى برج العرب بالإسكندرية يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 من الشهر ذاته استعدادا لخوض غمار منافسات أمم أفريقيا.