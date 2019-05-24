شكرا لقرائتكم طارق يحيى: مش حاسس الزمالك هيلعب نهائي أفريقيا وعاملونا زى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعجب طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق من تجاهل الإعلام لدعم الزمالك فى مباراته المصيرية أمام نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. أكد طارق يحيى لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" محدش حاسس انى الزمالك هيلعب نهائى الكونفدراية لماذا هذا التجاهل ! من الإعلام". قال يحيى إن عندما واجه الأهلى صن داونز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا تم تخصيص 4 قطارات لنقل جماهيره لملعب برج العرب لماذا لا يجدث ذلك مع الزمالك. Advertisements ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب.

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