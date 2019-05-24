شكرا لقرائتكم شاهد الزمالك يفتح ملعبه لتوزيع تذاكر مباراة نهضة بركان على الأعضاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك في توزيع تذاكر مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان بستاد الجيش ببرج العرب يوم الاحد القادم على الأعضاء. وقد أعلن مرتضى في وقت سابق عن زيادة أعداد الجماهير إلى 50 الف متفرج، مشيراً إلى توزيع عشرة الف تذكرة غدا بمقر النادي بميت عقبة عقب صلاة الجمعة. Advertisements ويحتاج الزمالك الفوز بهدفين من أجل التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخة أو الفوز 1/0 و اللجوء لركلات الترجيح، ليدخل البطولة لخزائن الكرة المصرية مرة أخرى بعدما فاز الأهلي بنفس البطولة عام 2014.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الزمالك يفتح ملعبه لتوزيع تذاكر مباراة نهضة بركان على الأعضاء... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.