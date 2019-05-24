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شاهد الزمالك يفتح ملعبه لتوزيع تذاكر مباراة نهضة بركان على الأعضاء...

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جدة - عمرو شويل  

بدأ مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك في توزيع تذاكر مباراة نهائي الكونفدرالية  أمام نهضة بركان بستاد الجيش ببرج العرب يوم الاحد القادم على الأعضاء.

 

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وقد أعلن مرتضى في وقت سابق عن زيادة أعداد الجماهير إلى 50 الف متفرج، مشيراً إلى توزيع عشرة الف تذكرة غدا بمقر النادي بميت عقبة عقب صلاة الجمعة.

 

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ويحتاج الزمالك الفوز بهدفين من أجل التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخة أو الفوز 1/0 و اللجوء لركلات الترجيح، ليدخل البطولة لخزائن الكرة المصرية مرة أخرى بعدما فاز الأهلي بنفس البطولة عام 2014.

 

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