شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لـ لاعبى الزمالك: اللى نازل يهزر ما يلعبش لأن روحى فى مناخيرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك اللاعبين بالفوز على نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. ثال مرتضى منصور خلال الجسلة التى عقدها مع اللاعبين وأذاعها برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور: "اللاعب اللى مشا قادر يأدى داخل الملعب يطلع برة اللى بيهزر ما ينزلش أنا روحى بقت فى مناخيرى". ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى الأحد المقبل فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد فى المغرب.

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