شكرا لقرائتكم الاتحاد الجزائري يلزم الأندية بمشاركة خارجية واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافق اتحاد الكرة الجزائري على اقتراح رابطة دوري المحترفين بالزام الأندية بمشاركة خارجية واحدة اعتبارا من الموسم المقبل. وذكر الاتحاد على موقعه الرسمي بعد اجتماع مكتبه التنفيذي يوم الخميس، أن بطل الدوري ووصيفه وصاحب المركز الثالث، وبطل مسابقة كأس الجزائر لن يسمح لهم إلا بمشاركة دولية واحدة خاصة بالأندية. وأوضح الاتحاد أن الأولوية ستمنح للمنافسة القارية( رابطة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية).

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