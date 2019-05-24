شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل يتوج فريق مدرسة الأقصى بلقب دوري النخبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الخميس، فريق مدرسة الأقصى من جدة، بلقب بطولة السعودية لنخبة دوري المدارس فئة 18 سنة.

وحقق فريق مدرسة الأقصى من جدة لقب البطولة بعد فوزه 2-1، يوم الخميس، على فريق مدرسة قرطبة، بحضور الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم.

وشهدت المباراة النهائية تفاعلا كبيرا من قبل أعداد غفيرة حضرت لمؤازرة الفريقين في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وأهدى ألفارو أربيلوا، لاعب ريال مدريد السابق، قميص الفريق الإسباني إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

