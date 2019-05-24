شكرا لقرائتكم مونديال الشباب: إيطاليا تجتاز المكسيك.. وفوز سهل للسنغال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص منتخب إيطاليا فوزا ثمينا 2 - 1 من نظيره المكسيكي يوم الخميس، في مستهل مبارياتهما بالمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 19 عاما) المقامة حاليا في بولندا.

وحصد المنتخب الإيطالي أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة، التي تشهد لقاء آخر بين منتخبي اليابان والإكوادور بالجولة ذاتها في وقت لاحق اليوم.

وتقدمت إيطاليا مبكراً بهدف حمل توقيع ديفيد فراتيسي في الدقيقة الثالثة، لكن روبيرتو ديلاروزا أدرك التعادل لمنتخب المكسيك في الدقيقة 37.

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وأحرز لوكا رانييري الهدف الثاني لإيطاليا في الدقيقة 67، ليقود المنتخب الأزرق لتحقيق انتصاره الأول في مونديال الشباب.

واستهل منتخب السنغال مسيرته بالفوز 3 - صفر على منتخب تاهيتي يوم الخميس في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى.

وحصل المنتخب السنغالي على أول ثلاث نقاط له، في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي بولندا وكولومبيا، اللذين يلتقيان في وقت لاحق بالجولة ذاتها.

وتقمص أمادو سانيا دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) لمنتخب السنغال، حيث افتتح التسجيل مبكراً في الثواني الأولى للمباراة، قبل أن يضيف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 29 و50، مسجلا أول ثلاثية في النسخة الحالية للبطولة.