شكرا لقرائتكم خبر عن «عيال زايد» والطاهر إلى نصف نهائي «الفرجان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل فريقا عيال زايد والطاهر إلى نصف نهائي بطولة الفرجان الرمضانية في سداسيات الصالات التي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، تحت شعار «عام التسامح»، إثر فوز عيال زايد على فريق كلنا خليفة 5-2، بينما حسم الطاهر المواجهة الصعبة مع أكاديمية نادي الإمارات 2-1.
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة خلف سالم بن عنبر، تأجيل الدور نصف النهائي لمدة 24 ساعة لينطلق يوم الأحد بدلاً من السبت، حتى يتسنى لجماهير البطولة مساندة «الصقور» في مباراته المصيرية أمام الشارقة في دوري الخليج العربي.
بدوره، أكد بدر البدري رئيس لجنة الحكام في البطولة أن التعاون الإيجابي مع اتحاد الكرة منحهم فرصة استقطاب أفضل العناصر التحكيمية في البطولة نسبة لأهمية الحدث الذي يعبر عن روح المنافسة القوية بين الفرق المشاركة.
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