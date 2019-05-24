إثارة منتظرة في سباعيات مكتوم بن راشد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

ضرب فريق شرطة دبي حامل اللقب في العاشرة والربع مساء اليوم، موعداً مع فريق السيلساو في أولى مواجهات الدور نصف النهائي في سباعيات مكتوم بن راشد الكروية، المقامة حالياً على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي؛ وذلك عقب تخطيهما أول أمس وبنجاح الدور الربع النهائي؛ بفوز شرطة دبي على فريق جوردن (4-3)، واحتياج السيلساو للركلات الترجيحية؛ للفوز على أصباغ ناشيونال (9-8).

وواصل الوافد الجديد فريق المقام سلسلة مفاجآته ببلوغ المربع الذهبي؛ عقب نجاحه في الفوز بخماسية نظيفة، وإقصاء فريق الجوكر أحد أبرز الأسماء، التي رشحت للقب النسخة التاسعة، ليواجه المقام في ثاني مباريات النصف نهائي بطل نسختي 2013 2014 فريق الاتحاد الرياضي للجامعات، الذي نجح بدوره في الربع نهائي بالفوز (2-1).

ونجح شرطة دبي في وضع حدٍ لمفاجأة البطولة فريق جوردن، وجاءت أهداف شرطة دبي عبر مهند الطاهر «هاتريك» ومحمد طالب، فيما جاء أهداف جوردن عبر خليفة الفلاسي، وأحمد الحمادي، قبل أن يسجل لاعب شرطة دبي محمود قاسم بالخطأ في مرماه ليمنح جوردن الهدف الثالث.

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وأقصى فريق المقام المرشح الأول فريق الجوكر بخماسية نظيفة، وجاءت أهداف المقام عبر سوبر هاتريك للاعبه محمد سعيد، قبل أن يضيف يوسف محمد الهدف الخامس.

واصل الاتحاد الرياضي للجامعات مشواره الناجح بالفوز على داناتا (2-1)، سجلهما محمد سلامة وعماد بالمسعود، وسجل لداناتا عادل شنبيه.

وفاز السيلساو على أصباغ ناشيونال بركلات الترجيح (9-8)؛ عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 4-4، وسجل عبد الصمد، وماركو، ومهند أحمد، وعبد الرحيم بازور أهداف أصباغ ناشيونال، ومحمد علي «هاتريك» وعلي يعقوب أهداف السيلساو، لتواصل الإثارة طريقها نحو ركلات الترجيح التي شهدت إهدار لاعب أصباغ ناشيونال يوسف أكيوني للركلة الأخيرة.

وأعرب محمد قاسم مدرب فريق شرطة دبي عن سعادته بالفوز على فريق كبير بحجم جورن والذي كان على رأس مجموعته في ختام الدور الأول.