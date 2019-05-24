شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة السعودي بين المسحل واللهيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي أقفل أمس الخميس باب الترشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتقدم ياسر المسحل والعميد فهد اللهيب، وتبدأ اليوم الجمعة عملية فحص قوائم المرشحين حتى 6 يونيو/حزيران المقبل. يذكر أن يوم الانتخاب المنتظر سيكون في 26 يونيو.

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