نادي المدام يُكرِّم المشاركين في سباق الأندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم نادي المدام الثقافي الرياضي المشاركين في سباق الأندية للثقافة والفنون لعام 2019، والذي حصد فيه النادي المركز الأول على مستوى الأندية المشاركة، التي بلغ عددها 25 نادياً ومركزاً شبابياً، بمشاركة 491 مشاركاً.

وحصل النادي أيضاً على درع التفوق العام بإحرازه 8 جوائز في 10 فئات، منها التصوير والمسرح والأفلام والقصة القصيرة والإنشاد، وأحرز المشاركون المركز الأول والثاني في التصوير الفوتوغرافي، والمركز الأول والثاني في الأفلام التصويرية، والمركز الأول والثاني في القصة القصيرة، والمركز الثاني في الإنشاد والمركز الثاني في المسرح.

حضر حفل التكريم عبدالله مطر الكتبي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمين السر العام بالنادي، وعلي محمد الراشدي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة الثقافية، والدكتور محمود نسيم مدير النادي، وحسام الزعبي رئيس قسم الأنشطة، وحشد كبير من أولياء الأمور، والمشاركين في السباق الذين تجاوز عددهم 47 مشاركاً.

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وأكد الراشدي أن اللجنة نظمت عدداً من الورش التدريبية للمشاركين على مدار خمسة أشهر، لتأهيلهم في كافة مجالات السباق وصقل قدراتهم ومهاراتهم في كافة الفنون، وذلك بدعم مجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة نادي المدام برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، وأعضاء المجلس.

وتقدم عبدالله مطر الكتبي بالشكر إلى اللجنة المنظمة للسباق على جهودها في نيل المركز الأول وحرصها على المشاركة في المسابقات الكبرى،وقال إن هذه المشاركات تسهم في غرس القيم والمبادئ لدى المشاركين وتجعلهم أكثر معرفة .

من جانبه أكد حسام الزعبي رئيس قسم الأنشطة، أن سباق هذا العام تجربة مميزة، مبيناً أن اللجنة الثقافية نظمت أكثر من عشر ورش تدريبية في المسرح والتصوير والأفلام والقصة القصيرة، والرسم والخط والقرآن الكريم والشعر.