المزروعي: حددنا متطلبات الظفرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكد صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة أن إدارة النادي ماضية في ترتيب أوراق الفريق الأول للموسم الجديد، مشيراً إلى استمرار الثنائي الأجنبي البرازيلي دييغو ريجوناتو والمدافع المغربي أمين عطوشي، بينما سيغادر البرازيلي رومولو الذي انتهت فترة إعارته من ناديه وينظر النادي في العروض التي قدمت للأوروغوياني نيكولاس مليسي بالاتفاق بين الجانبين.

كما أشار ابن جذلان إلى تعاقد إدارة الظفرة مع المدافع راشد مهير لموسمين عقب انتهاء فترة إعارته من العين، ومسعود سليمان قادما من النصر، كما لفت إلى رغبة نادية في تمديد إعارة لاعب الوحدة عبد الله الرفاعي.

وقال المزروعي: النادي حدد احتياجاته للموسم الجديد والتي تتمثل في مهاجم وصانع ألعاب من الأجانب بالإضافة إلى 3 من اللاعبين المقيمين بالدولة. المفاوضات مع الثنائي الأجنبي الذي سيحل بدلا عن رومولو وميلسي بدأت، ولكننا في انتظار رأي المدرب وفي حال تمت الموافقة من جميع الاطراف سيكمل الاتفاق ويعلن عنه في وقته، أما في ما يتعلق باللاعبين المقيمين الذين يرغب الظفرة في ضمهم، فإن اللجنة الفنية رشحت 3 لاعبين من العناصر التي ظهرت في بطولة حمدان بن زايد لكرة القدم، وسنعرض الثلاثي على الجهاز الفني للوقوف على امكانياتهم، وبالتأكيد من الصعب تحديد رأي قاطع بشأنهم في ما تبقى من الموسم وبالتالي سيواصلون معنا حتى يحدد المدرب التعاقد معهم من عدمه. هذه الخطوة تأتي في ظل احتمال اعتماد مشاركة 4 أجانب و2 من المقيمين في الموسم المقبل، وهناك أمر آخر، هو بقاء أو رحيل المدافع عبد الله الرفاعي المعار من نادي الوحدة، ونحن على تواصل مع إدارة نادي الوحدة، واللاعب مرتاح في الظفرة لأنه وجد فرصته في المشاركة أساسياً ونتمنى أن يواصل مع فارس الظفرة في الموسم المقبل.