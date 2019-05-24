شكرا لقرائتكم خبر عن فيرجسون طلب كومباني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تسريبات صحفية عن إدراج سير أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد، اسم نجم مانشستر سيتي البلجيكي فنسنت كومباني في قائمة مشترياته في 2004 إلى جانب جيرارد بيكيه، وجابرييل هاينزه، ونشر التقرير صورة القائمة، بيكيه وهاينزه انتقلا في صيف 2004 لليونايتد، لكن كومباني سلك طريق مانشستر سيتي في 2008 مقابل 7 ملايين استرليني وأمضى فيه 11 عاماً.

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