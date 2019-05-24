شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن طحنون يرفع «العقال» لبطل دوري الخليج العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

استقبل نادي الشارقة المهنئين بفوزه بلقب دوري الخليج العربي، بحضور سالم عبيد الحصان الشامسي وأعضاء مجلس الإدارة، ومحسن مصبح رئيس شركة الكرة، والمدرب عبدالعزيز العنبري وجميع لاعبي الفريق الأول وأعضاء الجهازين الإداري والفني.

وتقدم المهنئين الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، الذي رفع «العقال» لبطل الدوري، ووجّه كلاماً رائعاً للاعبين والمدرب عبدالعزيز العنبري، وقال له: «لقد عززت من مكانة المدرب المواطن ورفعت من أسهمه بتفوقك على جميع المدربين الأجانب ونشكرك على ماقدمته وربنا يعطينا أعصاب مثل أعصابك، بلا شك أن تحقيق الإنجاز تم واكتمل بفضل جهود كبيرة وجبارة ودعم سخي وكبير وتوجيهات واهتمام ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، وأذكر أنه في زيارتي الأخيرة إلى سموه قلت (إننا تعرفنا إلى ملامح البطل من أول 4 جولات، وكان واضحاً من أداء الفريق أنه يسير بخطى واثقة إلى الأمام، ولكن الخسارة من الوصل أزعجتنا) فردّ حاكم الشارقة قائلاً (الأكل والطعام إذا ما فيه الفلفل وبقية البهارات والتوابل لا يكون لذيداً وحلو المذاق) فقلت لسموه (ربنا يعطينا بعضاً من الهدوء الذي تتمتع به».

وأكد الشيخ سعيد بن طحنون للاعبي الشارقة أن التحدي الحقيقي هو في المحافظة على البقاء في القمة، وتوجه للإدارة الشرقاوية بالشكر بعد أن أهدته درعاً تذكارية، وشكر اللاعبين الذين أهدوه قميص النادي الذي حمل توقيع جميع لاعبي الفريق وقال لهم «هذا القميص والدرع سأضعهما في المجلس الرئيسي للشيخ سعيد بن طحنون».

ومن جانبه، قال سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة الشرقاوية «نشكر الشيخ سعيد بن طحنون على هذه الزيارة التي أسعدتنا ونتشرف بها كثيراً وتحملنا مسؤوليات كبيرة، بلا شك هذه الزيارة لها قيمة كبيرة في نفوس الشرقاوية، نحن في نادي الشارقة نعرف الشيخ سعيد بن طحنون ونعرف ميوله منذ سنوات ولا نملك سوى أن نقول له أنت في بيتك وفي دارك ووسط أهلك وأحبابك».

واستقبل نادي الشارقة أيضاً وفداً إدارياً من نادي شباب الأهلي ضم كلاً من طلال الشنقيطي وعلي الحباي وجمال بن زعل ومحمد أحمد إبراهيم (حمدون الصغير) مدير الفريق، وإبراهيم أحمد مدير العلاقات العامة في النادي.

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وأحضر وفد نادي شباب الأهلي معه كعكة عليها شعاري نادي الشارقة ونادي شباب الأهلي.

وتوجّه سالم الشامسي بالشكر والتقدير إلى وفد إدارة شباب الأهلي وشكرهم على الزيارة والتهنئة.

وأكد محمد إبراهيم «حمدون الصغير» أن هذه الزيارة واجب علينا ومثل هذه الزيارات وتبادل التهاني بين الأندية تشكل أساس الترابط بين المجتمع الرياضي، وقال «حضرنا لنادي الشارقة لتقديم التهنئة ببطولة دوري الخليج العربي، ونقلنا لإخواننا وزملائنا في نادي الشارقة تحيات خليفة سعيد سليمان وجميع أبناء نادي شباب الأهلي».

وعن اقتراب ختام الموسم قال حمدون: يوم السبت سيكون آخر يوم لنا في العمل بالنسبة لهذا الموسم وبعده سيخلد الفريق للراحة، وسيراجع كل فريق حساباته ونحن راضون عما قدمناه في الفترة الماضية ولكن أعتقد أن فترة الراحة ستكون قصيرة لأن الموسم سيبدأ في أغسطس (آب) القادم.

وأعرب ريان منديز محترف نادي الشارقة عن سعادته بالأجواء الاحتفالية التي يعيشها نادي الشارقة هذه الأيام وقال «بصراحة مستمتع بهذه الأجواء الجميلة وهي بلا شك جديدة عليّ ولم يسبق لي أن عشت مثل هذه الأجواء الجميلة طوال مسيرتي الاحترافية وأن الأمر في أوروبا يختلف كثيراً عن هنا عندما يحرز فريق بطولة».

وأضاف «إنها أول بطولة لي في مسيرتي الكروية وأنا سعيد للغاية بهذا اللقب التاريخي والاستثنائي، لقد تواصلت معي وسائل الصحافة والإعلام في بلدي الرأس الأخضر وتلقيت التهاني والتبريكات من زملائي في المنتخب ومن أصدقائي في أوروبا والرأس الأخضر، وأجرت معي صحف بلدي مقابلات صحفية للتعرف إلى الإنجاز الذي شاركت فيه والتعرف إلى النادي الذي ألعب له».

وكان منديز التقط الصور التذكارية مع عدد من المشجعين الذين حضروا لالتقاط الصور التذكارية معه من بينهم أبناء المشجع الشرقاوي المعروف مرتضى الزيلعي.