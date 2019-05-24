«المدرسة السعودية» يواجه «فهود زعبيل» في نهائي صالات ند الشبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

يواجه فريق المدرسة السعودية للقيادة نظيره فهود زعبيل اليوم الجمعة، في نهائي بطولة الصالات ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية التي تقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتختتم فعالياتها الليلة وضمت 13 لعبة رياضية ويبلغ مجموع جوائزها 6 ملايين درهم.

وجاء تأهل فريق المدرسة السعودية بعد فوزه على فريق الطاهر بنتيجة 5-3 في مباراة نصف النهائي التي أقيمت مساء أول أمس، كما تأهل فريق فهود زعبيل بعد تغلبه على فريق شرطة دبي بنتيجة 8-6، ليكررا لقاء المباراة الافتتاحية التي أقيمت بين الفريقين، وسيواجه فريق الطاهر نظيره فريق شرطة دبي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

وتقدم المهندس مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتفضل سموه بدعم ورعاية جائزة «البصمة الرياضية» وتفضله بتسليم درع الفوز بالنسخة الأولى منها إلى مجموعة «لاند مارك».

وقال: «يؤكد تسليم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم درع الجائزة إلى ميكي جاكتياني مالك مجموعة لاند مارك وزوجته رينوكا جاكتياني المدير التنفيذي للمجموعة وابنته نوشا جاكتياني مدير المجموعة، حرص سموه على دعم هذه الجائزة التي أطلقها مجلس دبي الرياضي ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، ويمنحها قيمة إضافية ويضعها في مقدمة الجوائز، حيث تم منحها للمجموعة للجهود الكبيرة التي تبذلها للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة لمحاربة مرض السكري، حيث تنظم المجموعة منذ عشر سنوات مسيرة سنوية توعوية يشارك فيها أكثر من 22000 من مختلف الأعمار والجنسيات، وهي المسيرة التي بدأت في دبي وانطلقت لتصل إلى 5 دول بمجلس التعاون الخليجي، إلى جانب تقديم الدعم المالي السنوي لبحوث معالجة السكري ونشر ثقافة ممارسة الرياضة كنشاط يومي مهم يساهم في محاربة الأمراض وتعزيز صحة أفراد المجتمع».

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وهنأ نائب رئيس مجلس دبي الرياضي ميكي جاكتياني وعائلته وجميع أفراد مجموعة «لاند مارك» للفوز بهذه الجائزة الوطنية المرموقة التي تؤكد حرص الدولة على تقدير وتكريم الجهود والمبادرات الإنسانية والمساهمات المجتمعية التي يقدمها جميع من يعيش على أرض دولة الإمارات ويسعى لتقديم خدمة للوطن والمجتمع.

وأكد الطاير أن مجلس دبي الرياضي سيواصل تنظيم هذه الجائزة لتقدير المميزين في المساهمات الإنسانية والمجتمعية في المجال الرياضي وتحفيز الجميع للمساهمة في هذا المجال الذي يعزز المكاسب الوطنية وسعادة أفراد المجتمع.

وتوج فريق «إم جي إم» بطلاً للنسخة الأولى من بطولة الكريكيت التي أقيمت خلال الفترة من 7 إلى 22 مايو على ملاعب وومباتس بموانئ دبي العالمية في منطقة جبل علي بمشاركة 24 فريقاً، وقام كل من عادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة، ونبيل قائد مدير إدارة الموارد البشرية بموانئ دبي العالمية، بتسليم كأس البطولة إلى فريق «إم جي إم»، والميداليات والدروع إلى الفائزين بالألقاب الفردية في البطولة.

وحل فريق «دي إتش إل» في المركز الثاني بعد خسارته من الفريق البطل «إم جي إم» ب 8 نقاط، كما تم تكريم اللاعب سليم قدوس بلقب أفضل رام في البطولة وأفضل لاعب في المباراة النهائية، فيما تم تكريم اللاعب محمد حسن بلقب أفضل ضارب في البطولة.

وقال نبيل قائد مدير إدارة الموارد البشرية في موانئ دبي العالمية: «أشكر اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا وأقدم لهم أجمل معاني التقدير على جهودهم في هذا التنسيق الرائع والفعال»، وأضاف نبيل قائد: «أضيفت لعبة الكريكيت إلى فعاليات دورة ند الشبا الرياضية لأول مرة هذا العام، وتحظى هذه الرياضة بشعبية كبيرة جداً خاصة للمقيمين الآسيويين في الدولة، ولقد لمسنا السعادة على وجوه المشاركين الذين عبروا عن فرحتهم بانضمام رياضة الكريكيت لفعاليات الدورة، وهذا الأمر ليس غريباً على قيادتنا الرشيدة التي تسعى دائماً لإدخال البهجة والسعادة لقلوب جميع فئات المجتمع من جميع الجنسيات التي تعيش على أرض الدولة الطيبة».