شكرا لقرائتكم خبر عن «سكاي نيوز» تكرم أساطير الرياضة في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد
في حفل أنيق وأمسية رمضانية رائعة، كرمت قناة سكاي نيوز عربية، أساطير الرياضة وأبرز النجوم حول العالم، أبرزهم البرتغالي لويس فيجو والبرازيلي روبيرتو كارلوس ضمن النسخة الرابعة من ليلة الأساطير.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته سكاي نيوز عربية، أمس الأول، في الخيمة الرمضانية المشيدة في مقر القناة بأبوظبي، بحضور عدد من الشخصيات العامة في الدولة، تقدمهم الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام.
وتصدر فقرات الحفل تكريم أصحاب الهمم ولاعبي منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي بعد مشاركتهم في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي مارس/آذار الماضي، وتسلم جائزة أسطورة العام، طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، ورفقه عدد من لاعبي منتخب الإرادة وأعضاء الجهاز الفني.
كما حظي بالتكريم ضمن نفس فئة الجائزة أبرز لاعبي الجو جيتسو في الدولة وهما عمر الفضلي وريم الهاشمي،ونال جائزة العام، ضمن ليلة الأساطير لاعبة التزلج على الجليد الإماراتية زهرة لاري، ورها محرم، أول عربية وسعودية تنجح في تسلق أعلى قمة جبلية في العالم «إفرست».
وفي فقرة معبرة عن الإنجاز الفريد الذي حققه المنتخب الإماراتي جيل 90 بالصعود إلى كأس العالم في إيطاليا، كُرم نجوم وأعضاء المنتخب بالكامل بجائزة الفريق الأسطوري.
واختتم الحفل مع أبرز الفقرات وأكثرها تشويقاً بتكريم نجوم العالم السابقين في عالم الساحرة المستديرة بجائزة أسطورة خالدة، وشمل التكريم ، البرازيليين روبيرتو كارلوس وكافو، والبرتغالي فيجو، والفرنسي إيريك أبيدال، وبطل ألعاب القوى البريطاني محمد فرح، وحارس المنتخب المصري عصام الحضري، ونجم المنتخب المغربي الأسبق مصطفى حاجي، وأسطورة الملاكمة اليمني نسيم حميد.
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