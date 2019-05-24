نهائي «كروية شرق» بخورفكان الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: ”الخليج 365”

يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة ال 13 من بطولة شرق الرمضانية لسباعيات كرة القدم والتي نظمها أبناء خورفكان تحت شعار «شكراً سلطان»، بمشاركة 12 فريقاً تمثل كافة أنحاء المنطقة الشرقية، قدموا مستويات جيدة وقوية طوال أيام البطولة، استطاع خلالها فريقا الخور وبرج العدواني التأهل للمباراة النهائية.

كانت مواجهات المربع الذهبي أسفرت عن فوز الخور على دريم تيم بثلاثية نظيفة، تبادل في إحرازها نجما المنتخب الوطني السابق فيصل خليل ونواف مبارك بجانب سعود خالد، فيما تغلب العدواني على اللؤلؤية بهدف وحيد.

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وأكد عبد الرحيم الحمادي رئيس اللجنة المنظمة اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بحفل الختام اليوم، معرباً عن سعادته بالتنافس القوي والنجاح المتواصل الذي حققته البطولة في عامها ال 13 على التوالي، والتي تعد الأقوى والأقدم على مستوى الساحل الشرقي قياساً بحجم المشاركات وكفاءة الفرق ومعدلات الإقبال الجماهيري مما أضفى أجواء مثيرة على المنافسات.

وأضاف الحمادي أن البطولة حققت غاياتها في احتضان الجمهور وإسعاده بوجبة كروية مميزة والاستمتاع بمهارات العديد من المواهب الشابة والواعدة، مثمناً حرص نجوم الكرة خاصة من اللاعبين القدامى والجيل المونديالي على المشاركة ودعم البطولة ومساندة المواهب وتحفيزهم.

من جانبه، أعلن خالد مراد المشرف العام، عن رصد مجموعة قيمة من الهدايا والجوائز سيتم السحب عليها من قبل الجمهور اليوم، لافتاً إلى أن البطولة حوت هذا العام العديد من المفاجآت للجماهير بجانب المحاضرات التوعوية، مقدماً الشكر إلى عبيد الخميري على الدعم والرعاية، ومجموعة الرئيسي الراعي الفخري وكل المؤسسات التي ساهمت في دعم البطولة.