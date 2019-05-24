لجنة مؤقتة لاتحاد ألعاب القوى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

علم «الخليج الرياضي» أن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى برئاسة المستشار أحمد الكمالي قد تقدم باستقالته، وسوف يعمل على تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير الأعمال برئاسة أحمد الكمالي وعضوية سعد المهري، وصالح عاشور، وسحر العوبد. لحين تشكيل مجلس جديد خلال الفترة المقبلة.

ولم يتم ذكر أسباب الاستقالة التي أتت بشكل مفاجئ.