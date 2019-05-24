«مكتب الأمين العام» بطل كأس منصور بن زايد

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توج فريق مكتب الأمين العام بلقب بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم الثامنة (بطولة عام التسامح) التي اختتمت مساء أمس الأول بالخيمة الرياضية في فندق قصر الإمارات بأبو ظبي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والتي نظمتها اللجنة الرياضية في وزارة شؤون الرئاسة بمشاركة 10 فرق.

جاء تتويج فريق مكتب الأمين العام بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق مدارس الإمارات الوطنية (حامل اللقب) بنتيجة 3-0، وسجل للفائز هيثم عينا، وهداف الفريق والبطولة يوسف أكيومن (هدفين) رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع استطاع فريق مكتب البعثات تحقيق المركز الثالث البرونزي، بفوزه على فريق المراسم الرئاسية 3-1، وسجل للفائز زكريا اجريران وياسين نجيمة، ولفريق المراسم رشيد وايزيكيل، وأدار مباراتي الجولة الختامية طاقم اتحاد الكرة المكون من أحمد سالم خلفان، وعبدالله ناجي، ويعقوب الحمادي مراقباً.

وفي ختام البطولة قام أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة يرافقه عبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة دوري المحترفين، وسلطان الحميري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الخدمات المساندة، بتكريم الرعاة تقديراً لمساهمتهم في إنجاح بطولة عام التسامح، ومن بينهم سلطان الظاهري (اتصالات)، وغيث الرميثي (طيران الاتحاد)، وعيسى المهيري (قصر الإمارات)، وطاقم حكام المباراة النهائية.

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وشمل التكريم محمد عبد الكريم الإداري المثالي من مكتب الأمين العام، وأسامة الشعيبي من فريق مكتب الأمين العام كأفضل لاعب، وهداف البطولة يوسف أكيومن، ونال القفاز الذهبي حارس مرمى مدارس الإمارات الوطنية ماجد أحمد علي.

وأشاد أحمد محمد الحميري برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للبطولة السنوية التي تتزامن مع عام التسامح، مؤكداً أن هذه الرعاية والدعم المستمرين لسموه، يعطي للبطولة والقائمين عليها قوة دفع كبيرة في سبيل تعزيز الوجه الحضاري والرياضي لمجتمع وزارة شؤون الرئاسة والجهات التابعة.

وأكد الحميري أن بطولة كأس منصور بن زايد 2019 أسهمت في دعم النشاط الرياضي بمجتمع وزارة شؤون الرئاسة، وتعزيز قيم التواصل خلال الشهر الفضيل، ونجحت في إنجاز الأهداف المرسومة لها.

من جانبه صرح سلطان الحميري بأن النسخة الثامنة عكست تفاعل مجتمع وزارة شؤون الرئاسة مع المبادرات المجتمعية الإماراتية.

بدوره، أكد عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة دوري المحترفين بأن رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ودعمه المستمر وراء التطور المستمر للبطولة التي خرجت نسختها الثامنة في أبهى الصور تزامناً مع عام التسامح 2019، فاستحق الجميع التهنئة على المشاركة الإيجابية.