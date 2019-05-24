الدوسري: علامة فارقة في المهرجانات الكبرى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمن عبدالمحسن الدوسري الأمين العام للهيئة العامة للرياضة والشباب بالإنابة دعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للبطولة، مؤكداً أن رعاية سموه المستمرة كانت وراء النجاحات التي حققتها على مدار سنوات طويلة بعد أن أصبحت علامة فارقة ومسجلة ضمن الفعاليات والمهرجانات الرياضية الكبرى في شهر رمضان المبارك.

وقال: تشريف سموه يمنح البطولة زخماً كبيراً ويؤكد أهميتها، حفل الافتتاح جاء معبراً عن المرحلة الحالية التي تمر بها الإمارات من رخاء وأمن وأمان واستقرار، وكذلك عن المسؤولية الملقاة على عاتق أبناء الوطن لمواصلة العمل والاجتهاد من أجل رفعة مكانة الإمارات في كافة.

وأضاف: البطولة أكدت مكانتها المتفردة كواحدة من أفضل وأقوى البطولات الرياضية في الشهر الفضيل على مستوى الإمارات بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

ووجه الدوسري الشكر للجنة المنظمة للبطولة برئاسة الفريق «م» محمد هلال الكعبي مؤكداً أنها تبذل جهوداً جبارة في العمل على تطوير البطولة عاماً تلو الآخر وتوفير كل متطلبات النجاح.