المري يهنئ مجموعة «لاند مارك» بجائزة البصمة الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي؛ لرعاية سموه لجائزة «البصمة الرياضية»، وتفضله بتسليم درع الفوز بالنسخة الأولى منها إلى مجموعة «لاند مارك».

وقال اللواء المري: طالما مدّنا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالدعم اللامحدود؛ لنشر وتعزيز ثقافة الرياضة في المجتمع، إيماناً من سموه بأهمية ممارسة الرياضة، وأثرها الإيجابي في بناء شخصية الفرد، وعليه فقد بارك سموه إطلاق جائزة البصمة الرياضية؛ لتكريم أصحاب المساهمات الإنسانية والمجتمعية الداعمة لممارسة الرياضة، وهي الجائزة التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، ومؤسسة وطني الإمارات، في إطار مبادرات دورة ند الشبا الرياضية، وضمن فئات جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني التي تحمل شعار «هذا ما كان يحبه زايد».

وأضاف: «نهنئ مالك مجموعة لاند مارك وجميع أفرادها؛ لنيلهم شرف الفوز بجائزة البصمة الرياضية، نظير الجهود الكبيرة التي بذلتها المجموعة طوال 10 سنوات من التوعية بأهمية ممارسة الرياضة، وأثرها في محاربة مرض السكري؛ وذلك من خلال المسيرة السنوية التي يشارك فيها أكثر من 22 ألف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات، إضافة إلى دعمهم للبحوث العلمية والطبية لمحاربة مرض السكري».

وأكد أنه وبفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يواصل مجلس دبي الرياضي ودورة ند الشبا الرياضية سنوياً تقديم الجديد من المبادرات؛ لتعزيز مكانة الرياضة في المجتمع، ودعم جهود المساهمين في انتشارها.