الأهلي يبحث عن مخرج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

يبحث مسؤولو النادي الأهلي المصري عن مخرج قانوني لبحث إمكانية الدفع برمضان صبحي نجم هجوم الفريق في مواجهة القمة أمام الزمالك، التي تأجلت بشكل رسمي لبعد انتهاء فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية،وينتهي عقد اللاعب في يوليو وهو يعني عدم إمكانية مشاركة اللاعب إلا في حال النجاح في تجديد إعارة الجناح الدولي أو شرائه بشكل نهائي،

على صعيد مختلف، رفض النادي الأهلي خوض مباراته المقبلة في الدوري أمام المقاولون العرب المحدد لها الثلاثاء المقبل، ويجهز الأحمر خطاباً لإرساله إلى اتحاد الكرة للاعتراض على جدول الدوري مطالباً بعدم خوض أي مواجهات جديدة في الدوري بعد مباراة الإسماعيلي إلا بعد أن يخوض نادي الزمالك منافسه في الدوري مؤجلاته بسبب الكونفيدرالية.

وكان الأهلي تعادل أول أمس مع الإسماعيلي 1-1، ليرفع رصيده إلى 74 نقطة من 32 مباراة بفارق ثماني نقاط عن الزمالك الذي لعب ثلاث مباريات أقل.