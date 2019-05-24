موعد مباراة الوداد الرياضي المغربي والترجي الرياضي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ليلة الجمعة 24 مايو على أرضية ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله، يوم 25 مايو في تمام الساعة 01:00 بتوقيت السعودية ويوم الجمعة 24 مايو الساعة 23:00 بتوقيت تونس والساعة 22:00 بتوقيت المغرب، ويتم نقل هذا اللقاء غلى قناة بى ان سبورت HD 2 .

اختارت إدارة نادي الوداد الرياضي، غداً الأربعاء، موعداً لطرح تذاكر مباراة ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي تضع ممثل الكرة الوطنية في مواجهة “حارقة” أمام الترجي الرياضي التونسي، بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

التذاكر ستكون متوفرة ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً لتمكين الجماهير العاشقة لـ “الأحمر والأبيض” من اقتناءها، قبل رحلة الرباط التي تضع رجال البنزرتي في مواجهة أمام بطل “تشامبيونز ليغ”، لنسخة 2018.

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وستتوزع نقاط البيع بمدينة البيضاء، بين مركب محمد بنجلون والصخور السوداء، حيث من المرتقب إضافة نقطة بيع إضافية، في حين الجماهير المتواجدة بالرباط يمكنها اقتناءها مباشرة من شباك بمركب الأمير مولاي عبد الله.