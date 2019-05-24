لحسم أزمة الدوري.. اتحاد الكرة يجتمع الأربعاء لوضع حلول توافقية

يسرى غازى

يعقد يوم الأربعاء القادم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة، اجتماعا من أجل مناقشة أزمات الدوري الأخيرة واستعدادات منتخب مصر للمشاركة فى بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم.

ومن المقر أن يناقش مجلس الجبلاية أزمة مواعيد الجولة الأخيرة فى بطولة الدورى الممتاز ومطالبة العديد من أندية المسابقة المحلية تأجيل المباريات إلى ما بعد انتهاء منافسات بطولة كان 2019.