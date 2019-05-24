الرحالة عبدالله السعيد .. صفقة لم تكتمل للزمالك.. شارك في 5 دوريات بموسم واحد

يسرى غازى

تأكد غياب عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز عن مواجهة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود فى إطار لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019 بعدما حصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة له خلال مشاركة فريقه أمس أمام النجوم وبالتالى تأكد غيابه عن المباراة المقبلة.

وهو ما يشير إلى أن موسم عبدالله السعيد مع بيراميدز انتهى بشكل رسمى خاصة أن مواجهة حرس الحدود هى الأخيرة لبيراميدز بمنافسات الموسم الكروى فى الدورى رغم أن خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب أعلن عن ضم نجم...