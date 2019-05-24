منتصر الرفاعي - ملك موسى

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إتمام استنفاد بيع 10 آلاف تذكرة للأعضاء. وأضاف منصور خلال عملية إشرافه على بيع التذاكر داخل نادي الزمالك، أنه سوف يتم بيع 10 آلاف تذكرة أخرى لجماهير الزمالك من منافذ البيع المخصصة عقب صلاة الجمعة غدًا.

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كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعلن استنفاد 10 آلاف تذكرة للأعضاء.. ويعلن موعد البيع للجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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