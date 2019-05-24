مفاجأة فى أزمة الدوري.. ننشر تعهد رئيس الزمالك بـ خوض 3 مباريات في مايو.. مستند

يسرى غازى

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة فى أزمة اعتراض الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة التى أعلنت عنها لجنة المسابقات فى الجبلاية برئاسة المهندس عامر حسين والتى شهدت اعتراضا من قبل أندية الدورى. وكانت أندية بتروجيت وحرس الحدود أرسلت خطابا رسميا إلى مجلس الجبلاية شمل اعتراضا على خوض مباريات الفريقين فى المواعيد التى حددتها لجنة المسابقات وطالبت بتأجيلها إلى ما بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم. تعليقات القراء

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