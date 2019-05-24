شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الطلائع يستأنف تدريباته استعداداً للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق طلائع الجيش فى العاشرة مساء اليوم الجمعة تدريباته استعداداً لمواجهة المقاصة. وكان طلائع الجيش قد فاز على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف دون رد فى إطار مباريات الجولة 33 للمسابقة ليضمن بقاءه رسمياً فى الدورى. ويستعد الطلائع لمواجهة مصر المقاصة فى الجولة الأخيرة للبطولة والمقرر لها العاشرة مساء الاثنين المقبل فى الجولة 34 والأخيرة للدوري . Advertisements ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء، وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا.

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