الاتحاد السكندري يستأنف تدريباته استعدادا لسموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الاتحاد السكندري، مرانه الجماعي اليوم الجمعة ، تحت قيادة طلعت يوسف المدير الفني الجديد للفريق، استعدادا لمواجة سموحة في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري. وكان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن عن تولي طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق خلفا لحلمي طولان الذي قدم استقالته عقب الخسارة برباعية نظيفة من طلائع الجيش أمس في الجولة الـ 33 من بطولة الدوري . وتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 36 نقطة ويتبقى له مباراة أخيرة أمام سموحة فى الأسبوع الرابع والثلاثين.

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