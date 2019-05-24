شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو ينضم لقائمة " سامحونى مكنش قصدى " بعد التسجيل فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإنتماء ، و الرغبة فى العودة للفريق السابق، والطموح بالانتقال لفريق اخر ، كلها كلمات لاتعرف بها كرة القدم ، حيث أن اللاعب يتخلى عن انتماؤه او رغبته فى العودة لفريقه السابق بمجرد أن تلمس الكرة أقدامه ، فيحاول بشتى الطرق استغلالها، وتحويلها إلى هجمة أو نقلها على لاعب اخر يمكن من خلالها تسجيل هدف ، ليكون شريك فى النجاح بالمباراة

فمن الطبيعى تنقل اللاعبين بين الأندية، وإثبات جدارتهم، وأحقيتهم فى ارتداء قميص الفريق الذى يلعب له ، ولكن عندما يسجل اللاعب هدف فى مرمى فريقه السابق تختلف الأمور، و تنقلب الموازين ، فمنهم من يرفض الاحتفال ، ومنهم من يحتفل نكاية فى الفريق السابق، وهذا ما نرصده فى التقرير التالى ..

أحرز كريم بامبو لاعب فريق الإسماعيلى هدف فى مرمى فريقه السابق الأهلى بالمباراة التى جمعت الفريقين بالمباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر ، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، إلا أن بامبو رفض الاحتفال بالهدف ، احتراما لفريقه السابق ، كما أن الأهلى يبحث ضم اللاعب إلى صفوفه الفترة المقبلة

وقد سبق بامبو الكثير من اللاعبين مثل جمال عبد الحميد ، شادى محمد وحسام حسن ، و بابا أركو ، و احمد حسن مكى ، و عاشور الادهم ، و حسن مصطفى .

جمال عبد الحميد

فى المقابل احتفل جمال عبد الحميد لاعب الاهلى السابق بالهدف الذى أحرزه فى مرمى ثابت البطل بعد انتقاله الى الزمالك ، واتجه نحو أطراف الملعب لتحية الجماهير.

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ابو تريكة

طار محمد ابو تريكة فرحا بعد التسجيل فى مرمى الترسانة فى اول لقاء بين الفريقين ، موسم 2004

معتز اينو

أحرز معتز اينو هدف في مرمى الزمالك ، بعد انتقاله للاهلى ، وكان من أفضل أهدافه من خارج منطقة الجزاء

عمرو زكى

احتفل عمرو زكى بالجرى والقفز والفرحة عندما انتقل من إنبى للزمالك وحين لعب للأبيض سجل فى مرمى فريقه السابق الهدف رقم 2000 للزمالك.

جدو

سجل محمد ناجى جدو هدف في مرمى فريقه السابق الاتحاد السكندري وهو يلعب للنادي الأهلي وكان يرفض الاحتفال وفاءا لفريقه السابق