سوبر كورة.. شاهد كيف وزع رئيس الزمالك بنفسه 5 آلاف تذكرة على عضوات النادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بنفسه على توزيع تذاكر مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان بستاد ببرج العرب يوم الأحد القادم على عضوات النادى فقط، قبل فتحه ملعب النادى للتوزيع على الرجال.

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