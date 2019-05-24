صور .. الكانوى والكياك مع الكبار فى كأس العالم ببولندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب الكانوى والكياك المصرى نتائج رائعة فى المرحلة الأولى من بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى بولندا .
وتمكن أحمد البدويهى و مؤمن مهران من التأهل لنصف النهائي لسباق 200 متر للقارب الزوجى بينما استطاع لاعب الباراكانوى أحمد نجيب من الصعود إلى نهائي (B) وليضمن بذلك الحصول على نقاط ودخول الترتيب.
وتقام منافسات نصف النهائى و النهائي الباراكانوى يوم السبت ، ويلعب غدا الجمعه أحمد البدويهى ومؤمن مهران سباق 500 متر فردى وزوجى.
الكانوى والكياك
الكانوى والكياك
الكانوى والكياك
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