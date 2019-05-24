صور .. طنطا يجدد للثنائى الشاذلى و قطاوى لدعم الفريق بالدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتفق الثنائى محمد الشاذلى و أحمد قطاوى لاعبى فريق طنطا على تجديد عقودهم والاستمرار خلال الفترة المقبلة بعد عودة مرة أخرى للمشاركة فى بطولة الدورى الممتاز . وجاء الجلسة بين علاء عكاشة مدير الكرة واللاعبين بمقر النادى بالاتفاق على كافة الامور المادية و حسم الامر بتوقيع اللاعبين . نجح فريق طنطا في العودة للدوري الممتاز وذلك عقب تصدر المجموعة الثالثة " بحري " بدوري القسم الثاني. Advertisements

لاعبو فريق طنطا

لاعبو فريق طنطا

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