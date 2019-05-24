شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..انطلاق مباريات دور الـ8 لدورة الخليج 365 الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة مباريات دور الـ8 لدورة " الخليج 365 " الرمضانية و التى تقام بملاعب نادي الصيد بالدقي و جاءت كالتالى : النجوم – القناصة ليفربول – زلزال بيراميدز – استاكوزا Advertisements سوبر كورة – الحرافيش . تقام مباريات دور الأربعة غداً السبت على ملاعب نادي الصيد.

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