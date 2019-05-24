شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت يكتب لـ سوبر كورة: فيديو الشاب توت حكاية تميمة أفريقية بروح مصرية.. ولسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هو ليس مجرد إعلان.. أو تسويق إعلامي مشوق لفيلم يحكي قصة تميمة أفريقيا.. "الكان 2019" بـ24 منتخباً لأول مرة منذ انطلاق كأس الامم.. مروراً بتطورها وتطويرها. لمشاهدة حكاية التميمة التميمة الفرعوافريقية اضغط هنا..

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