شكرا لقرائتكم خبر عن صبري المنياوي : الشناوي أنقذ الاهلي من الخسارة ومواجهة الجونة صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى صبرى المنياوى مدير الكرة للإسماعيلى سعادته بأداء اللاعبين القتالى خلال مواجهة الأهلى التى انتهت بالتعادل الإيجابى مساء أمس لحساب مؤجلات الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المحلى.

وأضاف المنياوى :”كنا الأقرب للإنتصار على الأهلى ، اتيحت لنا أكثر من ثلاث فرص حقيقية خاصة بالشوط الأول لكن التوفيق لم يحالفنا فى تحويلها أهداف مع تألق محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر”.

Advertisements

واستكمل :”كنت على ثقة بقدرات اللاعبين على العودة بنتيجة إيجابية أمام متصدر المسابقة ،تركيز الفريق حتى النهاية وعدم فقدان الثقة بعد تقدم الأهلى كان السبب الرئيسى بحصد النقطة”.

وأتم مدير الكرة للدراويش :”سنغلق تلك الصفحة ،وسنبدأ من اليوم الاستعداد لمواجهة الجونة التى تعد صعبة للغاية نظرا لصراعه على الهبوط ، لدينا هدف هو تحقيق الانتصارات فى المباريات من أجل تحقيق أفضل مركز ممكن بجدول الترتيب”.