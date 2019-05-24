كاميرا سوبر كورة تسجل لحظات فتح ملعب الزمالك لتوزيع تذاكر مباراة نهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك في توزيع تذاكر مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان بستاد الجيش ببرج العرب يوم الاحد القادم على الأعضاء. لمشاهدة صور توزيع التذاكر عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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