كودجو: الزمالك عظيم لكن لا أعرف لاعبيه.. ولا أفكر في اهتمام أندية مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
صرح لابا كودجو مهاجم نهضة البركان المغربي بأنه يعلم قيمة الزمالك الكبيرة في إفريقيا لكن لا يعرف لاعبيه، ورفض التعليق على وجود مفاوضات مع أحد الأندية المصرية مؤكدًا أن كل تركيزه حاليًا منصب على مشواره في الكونفدرالية.
وقال كودجو في تصريحاته لقناة "نايل سبورت" الفضائية، ردًا على سؤال بشأن أبرز لاعبي الزمالك: "الزمالك نادي عظيم بكل تأكيد، ومن الأندية الكبيرة في إفريقيا، لكني لا أعرف لاعبيه."
ويلعب الزمالك أمام نهضة البركان مساء الأحد في إياب نهائي الكونفدرالية، ويحتاج إلى الفوز بهدفين فقط من أجل حسم اللقب الأول في تاريخه.
وردًا على سؤال بشأن وجود مفاوضات مع أحد الأندية المصرية: "أنا لا أفكر في هذا الأمر خلال الوقت الحالي، وكل اهتمامي هو نهائي الكونفدرالية، وبعد ذلك يمكن أن اناقش إن كان هناك عروض أم لا."
وذكرت تقارير صحفية في الفترة الماضية أن الأهلي توصل إلى اتفاق مع المهاجم التوجولي من أجل الانضمام لصفوف الفريق، غير أنه لم يصدر أي شيء رسمي في هذا الإطار.
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