تصريحات اليوم.. رسائل رئيس الزمالك.. والمسابقات ترد على أزمة جدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات الرياضية ليوم الخميس 23 مايو.
رسائل جديدة من رئيس الزمالك لعبد الحفيظ وشوبير.. ويؤكد: مباراة الأهلي والمقاولون في موعدها
هاجم رئيس الزمالك، الثنائي أحمد شوبير عضو الاتحاد المصري لكرة القدم وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بسبب أزمة مباراة الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب بالدوري.
مدرب حراس الإسماعيلي يعتذر لجماهيره بعد مباراة الأهلي
تقدم سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالنادي الإسماعيلي، باعتذار لجماهير النادي بعد التعادل مع النادي الأهلي.
بعد تواجده بفريق الأسبوع بالدوري الأمريكي.. عمرو طارق:أتمنى التتويج معهم ببطولة
يؤدي عمرو طارق، المحترف المصري في صفوف نيويورك ريد بولز الأمريكي، مستويات جيدة مع فريقه ضمن منافسات الدوري خلال الأسابيع الماضية.
رئيس الإسماعيلي: كنا الأحق بالانتصار على الأهلي.. وهدفنا العودة لمنصات التتويج
وجه إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى ،والمشرف العام على قطاع الكرة الشكر للاعبين والجهاز الفنى على ما قدموه فى لقاء الأهلى من أداء قتالى ورجولى والسعى نحو إعادة كرة الدراويش الجميلة على حد وصفه.
سام مرسي: كنت أتمنى الانضمام لمنتخب مصر
قال الدولي المصري، سام مرسي، إنه كان يتمنى الانضمام لصفوف المنتخب المصري، كما نفى في الوقت نفسه أن يكون لديه علم بشأن عرض شيفيلد وينزداي.
المسابقات: الأهلي له مبرراته.. وقد يكون الحل التأجيل حتى نهاية أمم إفريقيا
صرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بأن الأهلي يمكن أن يكون له مبرراته في طلب مراجهة الدوري الممتاز، لكن الأندية المنافسة على الهبوط لا يحق لها الاعتراض.
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