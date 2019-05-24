مران الزمالك.. جلسة فنية لجروس.. ومصطفى محمد يدعم الفريق قبل نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

عقد كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين، على هامش مران اليوم، استعدادا لمواجهة نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف الزمالك نظيره المغربي، العاشرة مساء الأحد، في المباراة المقررة على ستاد برج العرب.

وشرح جروس الأمور الخططية والفنية للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات، مطالبا بالالتزام بالتعليمات، من أجل التتويج بالكونفدرالية.

وخسر الزمالك ذهابا أمام نهضة بركان بهدف نظيف، حيث يسعى للفوز بهدفين للتتويج بالكونفدرالية الإفريقية.

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وقرر السويسري كريستيان جروس سفر الفريق إلى الإسكندرية عصر غد الجمعة للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء نهضة بركان ومن المنتظر أن يخوض الفريق تدريبه مساء غد في برج العرب .

واكتفى عماد السيد حارس مرمى الفريق، بأداء تدريبات تأهيلية على هامش المران، بالركض حول الملعب.

وخضع الحارس لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في أحد أصابع اليد وهي الإصابة التي تعرض لها أمام الداخلية. .

كما تواجد مصطفى محمد مهاجم الفريق المعار لطلائع الجيش، في تدريب الفريق الأبيض لدعمه زملائه القدامى.

وأعلن الزمالك عودة اللاعب لصفوف الفريق الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته.