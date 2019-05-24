أبدي اللاعب محمد فوزى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى رضاه عن نتيجة مباراتهم أمام الاهلي مساء الاربعاء في المباراة المؤجلة من الجولك ال18 ببطولة الدوري المصري.
وقال فوزي إن الفريق كانيستحق أكثر من التعادل ولكنه راض عن تلك النتيجة، وحمل نفسة هدف الاهلي قائلا أنهم نجحوا فى تعويض هدف الأهلى الذى يتحملة فهو خطأ وارد
وأختتم حارس الدراويش قائلاً أنه تعب كثيرًا الفترة الماضية إضافة لكل زملائة من أجل الخروج من نفق النتائج السلبية وتوعد للجميع بأن القادم أفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فوزي يحمل نفسه مسؤولية هدف الأهلي في شباك الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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