محمد فوزي يحمل نفسه مسؤولية هدف الأهلي في شباك الإسماعيلي

أبدي اللاعب محمد فوزى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى رضاه عن نتيجة مباراتهم أمام الاهلي مساء الاربعاء في المباراة المؤجلة من الجولك ال18 ببطولة الدوري المصري.

وقال فوزي إن الفريق كان

يستحق أكثر من التعادل ولكنه راض عن تلك النتيجة، وحمل نفسة هدف الاهلي قائلا أنهم نجحوا فى تعويض هدف الأهلى الذى يتحملة فهو خطأ واردفى كرة القدم، ولم يرتكبوا وكانوا اكثر اصرارا على ادراك التعادل والفريق سعى لخطف الثلاث نقاط لكن التوفيق حرمهم من ذلك.

وأختتم حارس الدراويش قائلاً أنه تعب كثيرًا الفترة الماضية إضافة لكل زملائة من أجل الخروج من نفق النتائج السلبية وتوعد للجميع بأن القادم أفضل.