اخبار الرياضه

محمد فوزي يحمل نفسه مسؤولية هدف الأهلي في شباك الإسماعيلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أبدي اللاعب محمد فوزى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى رضاه عن نتيجة مباراتهم أمام  الاهلي مساء الاربعاء في المباراة المؤجلة من الجولك ال18 ببطولة .

وقال فوزي إن الفريق كان

يستحق أكثر من التعادل ولكنه راض عن تلك النتيجة، وحمل نفسة هدف الاهلي قائلا أنهم نجحوا فى تعويض هدف الأهلى الذى يتحملة فهو خطأ وارد
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
فى كرة القدم، ولم يرتكبوا وكانوا اكثر اصرارا على ادراك التعادل والفريق سعى لخطف الثلاث نقاط لكن التوفيق حرمهم من ذلك.

وأختتم حارس الدراويش قائلاً أنه تعب كثيرًا الفترة الماضية إضافة لكل زملائة من أجل الخروج من نفق النتائج السلبية وتوعد للجميع بأن القادم أفضل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد فوزي يحمل نفسه مسؤولية هدف الأهلي في شباك الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا