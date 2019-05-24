رغم دعم رونالدو.. يوفنتوس يرفض تولي مورينيو قيادة الفريق

أفادت تقارير صحفية بأن البرتغالي جوزيه مورينيو لن يتولي القيادة الفنية ليوفنتوس بالرغم من دعم مواطنه كرستيانو رونالدو قائد الفريق لذلك.
وذكرت شبكة سكاي سبورت، أن مورينيو لن يتولي قيادة البيناكوي نيري بالرغم من دعمرونالدو لتوليه تدريب الفريق الموسم المقبل.
وأشارت أن إدارة يوفنتوس يرفض فكرة التعاقد مع مورينيو بسبب راتبه المرتفع، إذ أنها ترغب في خفض الإنفاقات المالية للنادي بعد
وكانت أنباء ترددت خلال الايام الماضية عن اقتراب بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي من تدريب يوفنتوس.
لكن عضو مجلس إدارة مانشستر سيتي نفي تلك الشائعات وأكد أن جوارديولا لن يرحل عن تدريب مانشستر سيتي.
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