تأهل أحمد البدويهي ومؤمن مهران لنصف نهائى كأس العالم للكانوي والكياك

تأهل الثنائي أحمد البدويهي ومؤمن مهران إلى دور نصف النهائى فى القارب الزوجى لمسافة 200متر، في بطولة كأس العالم للمرحلة لمسافة 200متر، في بطولة كأس العالم للمرحلةالأولى و المقامة حاليا ببولندا. ويلعب الثنائي أحمد البدويهى ومؤمن مهران غدا الجمعة في سباق 500 متر فردى وزوجى.



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