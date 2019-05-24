المصري يستأنف تدريباته استعدادًا للداخلية

استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته مساء اليوم على الاستاد وذلك استعداداً لمباراته بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره الداخلية والمقرر اقامتها في العاشرة مساء الاثنين القادم على ستاد الجيش بالسويس.
استمر المران لما يقرب من 75 دقيقة وركز الجهاز الفني فيبدايته على تدريبات الاحماء بالكرة ، قبل أن تخرج مجموعة اللاعبين التي أدت مباراة اول أمس كاملةً أمام الإنتاج الحربي من المران للخضوع لجلسات التأهيل والاستشفاء ، فيما ادى باقي اللاعبين مجموعة من التدريبات الخططية والتكتيكية
هذا ويدرس الجهاز الفني عدداً من البدائل لتعويض غياب الثنائي اسلام عيسى وكريم العراقي واللذين تأكد غيابهما عن المباراة المقبلة بعد حصولهما على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الإنتاج الحربي والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.
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