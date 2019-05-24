رقم مميز ينتظر جوردي البا في نهائي كأس ملك إسبانيا

يستعد جوردي البا لاعب نادي برشلونة الاسباني لتحقيق رقم مميز في نهائي كاس ملك اسبانيا امام فالنسيا يومالسبت المقبل .
واكدت صحيفة سبورت الاسبانية ان مباراة النهائي ستكون رقم 300
وكان اللاعب الاسباني انضم لنادي برشلونة في صيف 2012مقابل 14مليون يورو ويلعب للفريق منذ ذلك واستطاع ان يحقق العديد من الالقاب.
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